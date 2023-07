Calciomercato Milan – Piace Taremi, ma stuzzica l’idea Emegha

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan in attacco per questo calciomercato estivo, ha fatto il punto della situazione, spiegando come i costi per Álvaro Morata, principale obiettivo del Diavolo, siano molto alti. Sia perché la clausola presente nel nuovo contratto del centravanti con l'Atlético Madrid è di oltre 20 milioni di euro, sia perché i rossoneri, per l'ingaggio, non potrebbero usufruire del Decreto Crescita.