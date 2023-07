Samuel Chukwueze è un obiettivo prioritario del Milan per questo calciomercato estivo. Il Villarreal, però, è un osso molto duro. Le ultime

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Samuel Chukwueze, obiettivo prioritario di calciomercato del Milan nel ruolo di esterno destro d'attacco. I rossoneri hanno già ottenuto il benestare del calciatore al trasferimento in Italia, ma non c'è ancora intesa con il Villarreal.