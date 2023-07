Calciomercato Milan – Attacco, obiettivi Taremi e Scamacca. Su Morata …

Spaziali i numeri del centravanti iraniano del Porto

L'ultima stagione è stata spettacolare per Taremi. Il centravanti iraniano ha infatti realizzato 31 gol e fornito 14 assist in 51 partite tra campionato portoghese, Champions League e coppe nazionali. Soltanto 8 i gol, in 27 partite in tutte le competizioni, invece, per Scamacca con gli 'Hammers'. Infine, 15 reti in 45 gare (e 3 assist all'attivo) per l'ex juventino Morata.