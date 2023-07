Milan, “Joyride the future together” di BMW: le dichiarazioni | LIVE NEWS

Evento "Joyride the future together" organizzato da AC Milan e BMW Italia. Segui live le parole dei protagonisti

+++ Le dichiarazioni al " Joyride the future together " +++

All'evento in collaborazione tra Milan e BMW Italia "Joyride the future together" anche il presidente rossonero Paolo Scaroni. Ecco le sue parole riprese dal nostro inviato Stefano Bressi. "Il nostro Furlani sta comprando un giocatore a settimana. Io non faccio nomi. Mi aspetto di avere un Milan più forte. Dobbiamo entrare in champions League, quello è un obbligo. Pulisic è un giocatore forte, mi piace per quello. Lo stadio è un processo, stiamo andando avanti su diverse piste".