Video – Milan, Scaroni: “Due anni con BMW di successi” | PM NEWS

Presente all'evento in collaborazione tra Milan e BMW Italia "Joyride the future together" anche il presidente rossonero Paolo Scaroni

All'evento in collaborazione tra Milan e BMW Italia "Joyride the future together" anche il presidente rossonero Paolo Scaroni. Ecco le sue parole riprese dal nostro inviato Stefano Bressi. "Noi condividiamo valori e successi. I successi sono il cemento per fare le cose. In questi due anni e mezzo il Milan ha ottenuto grandi risultati, avendo come partner la BMW. Io dico grazie a loro". Il presidente ha poi aggiunto: "Emozione dello Scudetto irripetibile. Singer mi ha detto che queste emozioni non si comprano".