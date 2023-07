Video – Milan, le parole di Loftus-Cheek e Tomori | PM NEWS

Presente all'evento in collaborazione tra Milan e BMW Italia "Joyride the future together" anche Loftus-Cheek e Tomori

All'evento in collaborazione tra Milan e BMW Italia "Joyride the future together" anche i giocatori rossoneri Ruben Loftus-Cheek e Tomori. Ecco le loro parole riprese dal nostro inviato Stefano Bressi. "Quando eravamo piccoli siamo arrivati insieme al Chelsea. Ci conosciamo molto bene da quando eravamo piccoli fino ad oggi". Tomori: "Io sono felice di riaverlo qui, conosco le sue qualità". Questo un estratto del video completo.