Video – Milan, le parole di Calabria e Florenzi | PM NEWS

All'evento in collaborazione tra Milan e BMW Italia "Joyride the future together" anche i giocatori rossoneri Calabira e Florenzi. Ecco le loro parole riprese dal nostro inviato Stefano Bressi. "Dobbiamo mettere benzina". Calabria: "Abbiamo appena cominciato mancano molti giocatori. Il tema green è importante, penso che il futuro debba andare in quella direzione". Ecco un estratto delle loro parole.