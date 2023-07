Calciomercato Milan – Scamacca sullo sfondo: no allo scambio con Origi

Una ricerca difficile e dura. Il Milan continua a sondare il calciomercato per trovare il giusto profilo da affiancare a Giroud in avanti. I primi nomi sarebbero quelli di Morata e della sua alternativa Taremi . Come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche una terza alternativa ancora viva.

Calciomercato, Scamacca resta un'opzione

Sullo sfondo, si legge, resterebbe viva la pista Scamacca per il Milan, che piacerebbe anche alla Roma. I rossoneri avrebbero proposto al West Ham uno scambio con Origi, che per adesso non si sarebbe scaldato. Anche perché il belga sarebbe deciso a restare, nonostante il Diavolo abbia altre opzioni in mente per la punta. Vedremo se l'italiano diventerà un'opzione per i rossoneri a calciomercato inoltrato. LEGGI ANCHE: Stipendio Loftus-Cheek, quanto guadagna al Milan >>>