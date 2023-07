Calciomercato Milan – Taremi nuova opzione: esclude Chukwueze

Il Milan continua la sua ricerca per l'attaccante del futuro. In questa sessione di calciomercato i rossoneri dovranno cercare il giusto profilo da poter affiancare a Olivier Giroud. Il francese, infatti, non potrà di nuovo portarsi sulla spalle tutto il reparto del Diavolo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla proprio del reparto avanzato e fa un nuovo nome per la punta del futuro rossonero. Ecco le ultime novità.