Calciomercato Milan – Per il centrocampo si pesca in casa Chelsea?

È arrivato anche il terzo acquisto ufficiale di questo calciomercatodel Milan. Luka Romero è un nuovo giocatore rossonero e si va ad unire a Sportiello e Loftus-Cheek. Il lavoro della dirigenza, però, è tutt'altro che finito dato che la rosa ha ancora bisogno di molti innesti per poter essere competitiva su più competizioni nella stessa stagione. La squadra di Pioli dovrà lavorare molto alla ricerca dei giusti innesti per poter crescere e fare ancora uno step in avanti.