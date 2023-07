Stipendio Loftus-Cheek, quanto guadagna oggi al Milan: l’ingaggio

Ufficializzato qualche giorno fa, Ruben Loftus-Cheek è un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista ex Chelsea andrà ad aggiungere muscoli e centimetri in un reparto al quale sono mancati molto durante la scorsa stagione. Il suo innesto potrebbe rivelarsi, infatti, vitale per Stefano Pioli data anche la cessione di Sandro Tonali e l'infortunio, che lo terrà lontano dai campi per almeno 5 mesi, di Ismael Bennacer. Nel frattempo, in attesa di vederlo in campo e sul prato di San Siro, andiamo a scoprire le cifre dell'ingaggio di Loftus-Cheek.