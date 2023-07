Stipendio Pulisic, quanto guadagnerebbe oggi al Milan: l’ingaggio

Secondo quanto riportato nelle ultime ore, Milan e Chelsea avrebbero finalmente trovato l'accordo definitivo per l'acquisto di Christian Pulisic . L'esterno statunitense diverrà una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Stefano Pioli , andando ad arricchire la qualità della squadra rossonera. Intanto, però, andiamo a scoprire le cifre dell'ingaggio dell'esterno ex Borussia Dortmund .

L'ingaggio di Pulisic in rossonero

Il trasferimento di Pulisic in maglia rossonera avverrà sulla base di circa 20 milioni di euro più bonus legati a presenze e obiettivi individuali. Il Chelsea, nel gennaio del 2019, aveva pagato ben 64 milioni al Borussia Dortmund, club con il quale era cresciuto, per portarlo a Londra. Chiaramente i diversi infortuni e il contratto in scadenza nel 2024 con i Blues hanno difatti abbassato la valutazione di Pulisic. Il Milan, forte della volontà dello stesso giocatore, è stato bravo ad approfittare di una situazione di mercato per portare in rossonero un giocatore in grado di fare la differenza.