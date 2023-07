Calciomercato Milan – Bloccato Isaksen? Le ultime sull’esterno

Un ruolo, quello dell'esterno destro, che spesso è stato etichettato come il vero punto debole della rosa del Milan. I rossoneri, in questa sessione di calciomercato, potrebbero cambiare molto anche su quella fascia. Messiaspotrebbe partire e potrebbe arrivare un calciatore in grado di fare il titolare 'fisso' per Pioli. Il nome principale è quello di Chukwueze del Villarreal, ma occhio anche alle possibili alternative, specialmente se gli spagnoli non dovessero abbassare le richieste.