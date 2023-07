Calciomercato Milan – Chukwueze, messaggio chiaro: serviranno soldi

L'impressione, però, è che serva di più per convincere il Presidente del 'Sottomarino Giallo', Fernando Roig Alonso , a lasciar partire il terzo gioiello della sua squadra, dopo Nicolas Jackson e Pau Torres , venduti rispettivamente a Chelsea e Aston Villa . Il patron del Villarreal, intanto, ha commentato l'interesse del Milan per Chukwueze con molta ironia.

Le parole del Presidente Roig al quotidiano 'AS'

«Non so se il Milan sia interessato al giocatore», ha detto infatti ieri al quotidiano 'AS'. «Ma se l’interesse è lo stesso di quando sono venuti per Mateo Musacchio, con il dottor Adriano Galliani in testa, e hanno detto che non avevano soldi, allora mangiamo fideuà (piatto tipico della comunità valenciana) e andiamo a casa».