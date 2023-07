Calciomercato Milan – Moncada porta il bomber: ecco il suo obiettivo

Siamo in pieno calciomercato estivo e il Milan, va detto, finora non è di certo rimasto a guardare. Tanti giocatori sono andati via, in scadenza di contratto o per fine prestito; altri sono tornati, ma non è detto che restino a Milanello alle dipendenze di mister Stefano Pioli. È partito Sandro Tonali, ceduto al Newcastle United e sono arrivati già Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek e Luka Romero. Per il Diavolo, però, non è finita qui ...