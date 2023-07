Calciomercato Milan – Messias via? Contatti continui col Torino

Come riportato da calciomercato.com Milan e Torino si starebbero parlando per un possibile passaggio in granata di Messias

Un calciomercato infuocato per il Milan. I rossoneri hanno messo a segno tre colpi, con il quarto che potrebbe essere in arrivo (Pulisic). Non solo, il Diavolo potrebbe pensare ad ulteriori cessioni. Sandro Tonali ha salutato la compagnia passando ufficialmente al Newcastle. Con un possibile arrivo di un esterno destro titolare, le posizioni di Messias e Saelemaekers potrebbero essere in bilico. Ecco le ultime novità sul brasiliano.