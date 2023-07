Calciomercato Milan – Morata accordo stipendio, ma il Decreto Crescita…

Calciomercato Milan, ostacoli per Morata

Arrivano, si legge, brutte notizie per il Milan per quanto riguarda Morata. Lo spagnolo non ha maturato per poco i requisiti per lo sconto fiscale per il Decreto Crescita, come hanno sentenziato i professionisti che hanno studiato il suo dossier in questi giorni. Morata avrebbe dato disponibilità a scendere a 5 milioni netti all’anno per i prossimi 4 anni, ma alla luce di questa novità il costo per il club sale a 10 milioni a stagione. L'Atletico lo vorrebbe spingere in Arabia, ma Morata spingerebbe per i rossoneri. La trattativa potrebbe entrare nel vivo, ma solo a determinate condizioni. LEGGI ANCHE: Milan, le parole del possibile obiettivo Fresneda