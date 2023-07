Dia sulla bocca di tutti: la stagione del senegalese

Dia ha disputato una stagione al di sopra delle più rosee aspettative e ha trascinato la Salernitana alla salvezza. L'ex Villarreal possiede una grande velocità, è abile nei dribbling e ha un elevato fiuto per il gol. In questo campionato ha giocato 33 partite e siglato 16 reti, confermandosi un centravanti di tutto rispetto. Milan, in rialzo le quotazioni di un bomber >>>