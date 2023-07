VIDEO – Pulisic: “Milan, club storico. Proveremo a vincere titoli”

Christian Pulisic, nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, ha rilasciato queste dichiarazioni al suo arrivo a Malpensa

Christian Pulisic, centrocampista offensivo classe 1998 che il Milan ha prelevato dal Chelsea per 22 milioni di euro bonus inclusi in questa sessione di calciomercato, è sbarcato all'aeroporto di Milano-Malpensa. In giornata sosterrà le visite mediche con il club di Via Aldo Rossi e firmerà il contratto che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2027. Nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi, le prime dichiarazioni del giocatore da rossonero