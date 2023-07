Calciomercato Milan – Arriva Reijnders: ora il Diavolo prende forma

Tijjani Reijnders è a un passo dal Milan in questo calciomercato estivo. Migliorata la proposta dei rossoneri all'AZ Alkmaar. C'è fiducia

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermata su Tijjani Reijnders, classe 1998, centrocampista olandese dell'AZ Alkmaar che i rossoneri stanno trattando per portare alla corte di Stefano Pioli. Il giocatore piace al tecnico rossonero perché ha tecnica, sa far viaggiare la palla e sa segnare: 7 gol nell'ultima stagione, 6 in quella precedente.

Calciomercato Milan: migliorata la proposta per Reijnders — Per Reijnders il Milan aveva presentato una prima offerta la scorsa settimana. Rifiutata. L'AZ, infatti, ha sempre chiesto 25 milioni di euro e da quella cifra ha sempre detto di non voler scendere. Il Milan ci ha pensato, qualche giorno, poi ha rilanciato, offrendo, secondo la 'rosea', 20 milioni di parte fissa più 5 di bonus per portarsi a casa il calciatore. Le parti, ora, sono molto vicine. Non è ancora arrivata la risposta dall'Olanda ma il Diavolo può essere ottimista.

Fumata bianca possibile entro questa settimana — Reijnders, che per giocare nel Milan ha detto no al Barcellona, ha già trovato un accordo con Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sulla base di un contratto di cinque anni, con scadenza 30 giugno 2027, da 1,7 milioni di euro netti a stagione. Serviranno, però, gli ultimi passi affinché indossi la maglia rossonera. La fumata bianca, per 'La Gazzetta dello Sport', può arrivare entro fine settimana. Magari, rinunciando a qualcosa sull'ingaggio per mettere d'accordo i club. Nuovo centrocampista: la scelta del Milan >>>