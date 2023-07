Calciomercato Milan – Oggi firma Pulisic: può giocare ovunque davanti

Christian Pulisic, nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, firmerà oggi il suo contratto con i rossoneri. Il punto

Christian Pulisic, centrocampista offensivo che il Milan ha prelevato dal Chelsea in questo calciomercato estivo, arriverà oggi a Milano per iniziare - in via ufficiale - la sua esperienza da calciatore rossonero. Legato a PUMA come il Milan, famosissimo negli Stati Uniti d'America (particolare che a RedBird piace non poco), Pulisic arriva alla corte di Stefano Pioli, però, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per quanto può dare in campo.

Calciomercato Milan: la duttilità di Pulisic — Il giocatore statunitense, infatti, può giocare ovunque sulla trequarti. A destra, al centro, a sinistra, se sta bene in Italia può fare la differenza in ogni posizione. Ancora giovane (è un classe 1998), Pulisic due anni fa sembrava destinato ad essere uno dei migliori. Poi, però, nell'ultima stagione a Londra, complice il poco spazio, si è reso protagonista di una pessima stagione. Questa, dunque, sarà la sfida per il Milan: far sentire nuovamente il ragazzo a suo agio, dargli fiducia e condizione atletica.

Oggi per lui visite, firma, contatto con i tifosi — In cambio, Pulisic offre al Diavolo il suo enorme talento. In cambio di un contratto per quattro anni, con scadenza 30 giugno 2027, da 4 milioni netti a stagione. Oggi, come detto, lo firmerà al termine di una giornata che lo vedrà arrivare tra poco a Milano, sostenere le visite mediche e, dopo la firma, dare il benvenuto ai tifosi 'a Casa Milan'. Presto sarà pronto per allenarsi agli ordini di Pioli. L’esordio al Milan è scritto: domenica 23 luglio, a Pasadena (California, U.S.A.) per Real Madrid-Milan. Nuovo centrocampista: la scelta del Milan >>>