Calciomercato Milan – Messias-Singo? Trattative su binari diversi

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato . I rossoneri stanno potenziando molto sia attacco che centrocampo, ruoli che al momento hanno più bisogno di rinforzi. Non solo. Il Diavolo potrebbe anche vedere e intervenire in difesa, specialmente sui terzini. Ne parla anche l'edizione odierna di Tuttosport che fa il punto su Singo e Messias , due trattative con il Torino.

Calciomercato Milan, si lavora per Singo e Messias...

I contatti tra il Milan e il Torino, si legge, per Wilfried Singo sarebbe frequenti, ma cedere l'esterno sta diventando più complicato del previsto: i rossoneri avrebbero altre priorità al momento. I granata però continuano a monitorare Junior Messias, in scadenza nel 2024 ed il cui prezzo è di 7 milioni di euro, quasi la metà di quando Cairo vorrebbe per l'ivoriano. I discorsi viaggiano su binari distinti, che si incroceranno presto perché l'ex Crotone potrebbe diventare una contropartita per abbassare il prezzo di Singo. Le due dirigenze ne potrebbero parlare in seguito.