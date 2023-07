Stadio Milan, non solo l’impianto: ecco il piano dei rossoneri

Il Milan è impegnato sul calciomercato e sul raduno a Milanello in vista della prossima stagione. Non solo però: uno degli argomenti di maggiore spicco resta quella del nuovo stadio rossonero. L'obiettivo di RedBird e Cardinale è quello di avere una struttura di proprietà. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa il punto sul possibile piano rossonero attonro alla struttura.

Nuovo Stadio Milan, ecco il piano

L'obiettivo del Milan, si legge, sarebbe quello di realizzare il nuovo stadio tra il 2028 e il 2029. Si vorrebbe creare un impianto di proprietà, moderno e multifunzionale, che moltiplichi gli incassi e permetta di colmare la distanza con i grandi team europei. Un'altra convinzione è che lo stadio non debba limitarsi a ospitare l'evento sportivo, ma essere un'attrazione cittadina, un'area aperta e viva ogni giorno della settimana. Non è solo teoria, ma già pratica: nei vari disegni progettuali l'area di San Francesco, all'interno del comune di San Donato, è così strutturata. Insieme allo stadio dovrebbero nascere hotel, ristoranti, negozi, un museo interattivo come esiste anche in altre realtà, magari un parco avventura dedicato ai più piccoli. Oggi i rappresentanti delle parti stanno studiando l'esatta collocazione del nuovo impianto. La zona è ormai individuata: Milan e Sport Life City, proprietaria dell'area, hanno sottoscritto un accordo (non vincolante) diventato il primo passo ufficiale di un lungo percorso.