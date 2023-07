Milan, Sportiello: “Voglio vedere Maignan dal vivo. Posso aiutarlo” | LIVE NEWS

Come se la cava con i piedi: "Dipende dal gioco. Con l'Atalanta non giocavamo dal basso. Mi devo abituare sicuramente. Però tanto è dettato dal gioco e da come si muovono i compagni. Puoi essere bravo, ma se non si muovono bene vai in difficoltà perché non hai giocate. Aiuta il sistema di gioco. So cosa vuole il Mister e cercherò di adattarmi. Sono un portiere fatto e devo essere veloce ad adattarmi".