Calciomercato Milan – Dalla Germania “Il Lipsia chiude per Openda”

Il Milan continua il suo lavoro sul calciomercato. Oggi è il giorno di Pulisic, ma i rossoneri dovranno cercare anche una punta da affiancare a Olivier Giroud. Un possibile obiettivo sarebbe vicinissimo alla Bundesliga. Secondo quanto riferisce Kicker in Germania, il Lipsia avrebbe chiuso l'acquisto di Lois Openda dal Lens: dalla sua cessione, nelle casse del club fancese dovrebbero arrivare circa 38 milioni di euro più bonus. Il belga è stato per molto tempo accostato al Milan come possibile obiettivo di calciomercato rossonero.