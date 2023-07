Milan, Loftus-Cheek: “Qui per essere un leader. Sul mio ruolo …”

Il giocatore inglese ha scelto la maglia numero 8, indossata, nel Milan, da una figura storica come Gennaro Gattuso e, più di recente, da quello che si pensava potesse diventarne l'erede, Sandro Tonali. «Capisco bene quale sia il peso legato al numero 8 - ha spiegato Loftus-Cheek -. Penso che dimostri la mia ambizione nel supportare a pieno la squadra. Ho avuto degli infortuni in passato, ma ora mi sento bene, sono qui per aiutare la squadra e voglio essere anche un leader».

Milan, Loftus-Cheek: "Da mezzala con Sarri i numeri migliori" — Ma perché Loftus-Cheek ha accettato di giocare per il Milan? Non c'entrerà, magari, il fatto che Stefano Pioli, tecnico rossonero, stia meditando di lasciare il 4-2-3-1 per giocare con il 4-3-3? «Prima di firmare con il Milan un elemento importante era discutere con lo staff della mia posizione in campo», ha raccontato il giocatore. «La stagione con Maurizio Sarri al Chelsea è la migliore dal punto di vista dei numeri, il ruolo che ricoprivo con lui era il mio preferito. Durante la carriera ho giocato in diversi ruoli, ma in quello mi sentivo più a mio agio (da mezzala), nel quale posso dare il maggiore contributo alla squadra, e venire al Milan per giocare nella mia posizione preferita è una cosa molto importante».

«Gli ultimi anni ho giocato molto in difesa per un po' di infortuni, ma la mia posizione preferita è da mezzala per cercare di tornare ai numeri di Sarri», ha ribadito Loftus-Cheek. Il quale, ovviamente, ha anche svelato come i primi contatti con il Diavolo risalissero all'epoca in cui Paolo Maldini aveva la gestione del mercato. «Maldini mi aveva già detto che il Milan era rimasto colpito dalle mie prestazioni dopo Milan-Chelsea, ma poi sono rimasto concentrato sulla mia squadra. Poi questa ipotesi alla fine si è concretizzata».

Loftus-Cheek da oggi avrà un amico in più a Milano, e si tratta di Christian Pulisic, che stasera firmerà il contratto con i rossoneri: «Ci siamo già sentiti, ci darà una grande mano. Gli ho detto che deve dare tutto perché è tra i migliori al mondo». Nuovo centrocampista: la scelta del Milan >>>