Milan, oggi è il ‘Pulisic day’: con Pioli esulta anche Cardinale

Christian Pulisic vivrà oggi la sua prima giornata da calciatore del Milan. Arrivo in città, visite mediche e firma sul nuovo contratto

Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, Christian Pulisic vivrà oggi le sue prime ore da calciatore del Milan. Il fantasista statunitense, classe 1998, che i rossoneri hanno prelevato dal Chelsea per 22 milioni di euro bonus inclusi, è infatti atteso in mattinata (ore 09:30) all'aeroporto di Milano-Malpensa con il volo della 'Delta Airlines' partito ieri sera alle ore 18:30 da Atlanta (Georgia, U.S.A.).

Nella stessa giornata di oggi Pulisic farà le visite mediche con il Milan. Firmando, poi, il contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027. Sarà il quarto acquisto in vista della stagione 2023-2024, dopo Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek (che ha giocato con lui già a Londra) e Luka Romero. Elemento tattico imprescindibile per il passaggio del Diavolo dal 4-2-3-1 al 4-3-3, come ha in mente il tecnico Stefano Pioli.

Milan, finalmente l'arrivo di Pulisic — Il quotidiano torinese ha poi evidenziato come Pulisic, dopo la firma e i primi contenuti (foto e video) con i canali ufficiali del Milan, avrà già un primo contatto con il pubblico rossonero presso lo store ufficiale a 'Casa Milan'. Disponibile per una sessione di autografi con cui comprerà la sua maglia o per una foto con lui. Quale sarà, a proposito, il numero di maglia che indosserà l'ormai ex Chelsea nella sua esperienza nella Milano rossonera?

Non è libero il 10 che aveva al Chelsea, lo ha preso Rafael Leão da questa stagione. Ballano due numeri. Ovvero l'11, lasciato libero da Zlatan Ibrahimović e il 22 che, in casa rossonera, grazie alle gesta di Ricardo Kaká, evoca da sempre dolci ricordi. Esclusa, al momento, una presenza di Pulisic all’evento BMW in centro a Milano previsto per questa sera. La sua giornata, infatti, sarà già abbastanza lunga e già domani mattina il calciatore statunitense potrebbe allenarsi a Milanello con i nuovi compagni.

Importante sul campo e fuori — In rossonero ritroverà ad attenderlo Fikayo Tomori, lo stesso Loftus-Cheek ed Olivier Giroud, già avuti al suo fianco nel Chelsea. Oltre ad essere importante per Pioli, l'approdo di Pulisic in rossonero sarà anche un importante volano commerciale per il mercato del marchio AC Milan negli Stati Uniti d'America. Lì, infatti, i rossoneri, da quando c'è Gerry Cardinale del fondo RedBird al comando, hanno già avviato diverse partnership importanti e di prestigio come New Era, Roc Nation e, soprattutto, New York Yankees.

Pulisic, negli States, è visto come il simbolo del calcio a stelle e strisce. È indicato come il nuovo idolo dopo Landon Donovan, il primo calciatore americano a sfondare in Europa. Non è tutto: l’esordio di Pulisic 'ad alti livelli' con la maglia del Milan avverrà durante il Soccer Champions Tour 2023 che vedrà i rossoneri impegnati a Los Angeles contro Real Madrid e Juventus e poi a Las Vegas contro il Barcellona. Nuovo centrocampista: la scelta del Milan >>>