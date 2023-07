Calciomercato Milan – Schira: “Isaksen, colloqui positivi con l’agente”

Sembra che il Milan stia accelerando, per questa sessione estiva di calciomercato , su Gustav Isaksen . Classe 2001 , l'esterno destro offensivo danese in forza al Midtjylland ha totalizzato, nell'ultima stagione, 22 gol e 9 assist in 45 partite tra campionato, Europa League , preliminari di Champions League e coppe nazionali.

Calciomercato Milan: Isaksen sorpassa Chukwueze?

Segno, probabilmente, che in Via Aldo Rossi hanno ritenuto davvero troppo oneroso l'investimento per Samuel Chukwueze del Villarreal. Valutato dal 'Sottomarino Giallo' ben 30 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza tra meno di un anno, il 30 giugno 2024.