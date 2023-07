Calciomercato Milan – Prende quota lo scambio Messias-Singo

Il Diavolo potrebbe anche vedere e intervenire in difesa in questo calciomercato , specialmente sui terzini. Questo per via della possibile partenza di Ballo-Tourè e delle indecisioni sulla corsia di destra, anche per la partenza di Dest. Ecco le ultime novità su un possibile scambio.

Calciomercato Milan, scambio Messias-Singo?

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, starebbe prendendo quota l'ipotesi di uno scambio fra Torino e Milan. Ai granata andrebbe Junior Messias, mentre in rossonero arriverebbe Wilfred SIngo. L'esterno del Torino è in scadenza con i granata e ad oggi non ci sono stati segnali positivi per il rinnovo. Per quanto riguarda Messias, l'ex Crotone vorrebbe giocare di più ma gli spazi per lui in rossonero si sono ristretti. Un'ipotesi che potrebbe fare contenti entrambi i club, alla ricerca di rinforzi sullo stesso lato del campo, ma in reparti diversi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il Porto abbassa le pretese. Le ultime su Taremi