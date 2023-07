Calciomercato Milan – Dal Belgio: “News su De Ketelaere e Saelemaekers”

Il collega belga Sacha Tavolieri, nelle ultime ore, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle volontà di calciomercato, tanto del Milan quanto dei giocatori in questione, in vista della prossima stagione. Con importanti e succulente novità, sia per De Ketelaere sia per Saelemaekers.

"Anche se gode di molteplici interessi, in particolare in Premier League e in Ligue 1, Charles De Ketelaere vuole restare e riuscire al Milan - ha scritto Tavolieri in un post pubblicato sul suo account personale del popolare social network 'Twitter' -. È contrario alla partenza, vuole imporsi nella formazione iniziale di Stefano Pioli, anche se i dirigenti milanisti vedrebbero di buon occhio una sua partenza".

"È stato anche comunicato - ha chiosato Tavolieri - ad Alexis Saelemaekers che per lui sarebbe preferire trovare un altro club se volesse avere più tempo di gioco in campo nella prossima stagione. Aspettiamo e vediamo".