Calciomercato Milan – Romano: “Reijnders, l’accordo si avvicina: le cifre”

Tijjani Reijnders, come noto, è l'obiettivo principale del Milan per il centrocampo in questa sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista olandese, classe 1998, è il preferito di mister Stefano Pioli per caratteristiche tecniche: lo vede perfetto per il 4-3-3 che ha in mente di utilizzare nella stagione 2023-2024.