LIVE – Calciomercato Milan, ecco Ibrahimovic: forse già oggi l’ufficialità

Ore 12:15 – Fontana: “Ibrahimovic al Milan? È un pannicello caldo …”

Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia e tifoso del Milan, non sprizza entusiasmo per il ritorno dello svedese a Milanello.

Ore 12:00 – Calciomercato Milan, Ibrahimovic il conquistatore: ha vinto ovunque è andato

Ibrahimovic ha vinto titoli in Olanda, in Italia, in Spagna e in Francia: tanti tricolori all’attivo, successi e gol anche in maglia rossonera.

Ore 11:45 – Calciomercato Milan: Ibrahimovic, quale sarà il numero di maglia?

Si ragiona già su quale potrà essere il numero che Ibrahimovic prenderà nella sua seconda avventura rossonera. Ecco le possibilità.

Ore 11:20 – Calciomercato Milan: forse già oggi l’ufficialità di Ibrahimovic

L’ANSA spiega come Ibrahimovic sia atteso a Milano già nelle prossime ore. Annuncio ufficiale dello svedese dietro l’angolo?

Ore 11:15 – Liveblog, Ibrahimovic torna al Milan: i commenti dei tifosi sui social

I tifosi del Milan sono scatenati, su ‘Facebook’, ‘Twitter’ e ‘Instagram’, per il ritorno di Ibrahimovic a Milano: leggi quelli più belli e divertenti.

Ore 11:15 – Calciomercato Milan: Ibrahimovic ha in pugno lo sconto fiscale

‘La Gazzetta dello Sport’ ha spiegato perché, alla fine, Ibrahimovic possa restare al Milan ben oltre i 18 mesi di contratto previsti … tutti i dettagli.

Ore 11:00 – Nocerino: “Ibrahimovic fa ancora la differenza. Lui risolve i problemi”

Antonio Nocerino, che ha vissuto la migliore stagione della sua carriera con lo svedese, benedice la scelta fatta dal Milan di riportarlo in Italia.

Ore 10:00 – Fattore Ibrahimovic: ecco come cambierà il Milan con lo svedese

‘La Gazzetta dello Sport’ questa mattina in edicola ha studiato, dal punto di vista tattico, come giocherà il nuovo Milan con Ibrahimovic al centro dell’attacco.

Ore 09:45 – Calciomercato Milan: Piatek, futuro incerto dopo l’arrivo di Ibrahimovic

Cosa farà Krzysztof Piatek, adesso, visto che il suo posto nel Milan sarà preso dal poderoso fuoriclasse scandinavo? Tutte le opzioni per il polacco.

Ore 09:30 – ‘Gazzetta dello Sport’, la prima pagina: “Arriva Ibrahimovic”

Piuttosto eloquente, questa mattina, il titolo sparato in apertura dalla ‘rosea’: tutto fatto per il ritorno di Ibrahimovic nella Milano rossonera.

Ore 09:02 – Calciomercato Milan, Ibrahimovic ha gli occhi del Diavolo: la foto

Primo indizio social lanciato da Ibrahimovic per preannunciare il suo ritorno in rossonero. Vestito nero, occhi rossi come il fuoco. È quasi tutto apparecchiato per un Ibra-bis al Milan.

Ore 08:30 – Calciomercato Milan, i dettagli del contratto di Ibrahimovic

Ibrahimovic tornerà al Milan con un contratto fino al 30 giugno 2020. Ci sono, però, varie clausole affinché si allunghi per più tempo.

Ore 08:15 – Calciomercato Milan, Ibrahimovic non sarà a Milanello lunedì prossimo

Inizialmente previsto per il 30 dicembre, l’arrivo di Ibrahimovic a Carnago (VA), potrebbe slittare di qualche giorno. Facciamo il punto.

Ore 07:45 – Calciomercato Milan, Ibrahimovic è rossonero: ecco quando sarà pronto

No al Napoli, no al Bologna, no alla Premier League: Ibrahimovic, per continuare a giocare a calcio, ha scelto di tornare al Milan!

LIVE MILAN – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese nelle ultime due stagioni nella Major League Soccer statunitense con la maglia dei Los Angeles Galaxy, è ad un passo dal ritorno al Milan. Segui con noi, minuto per minuto, l’evoluzione della situazione di Ibrahimovic, già ammirato in rossonero dal 2010 al 2012, biennio in cui ha segnato 56 gol in 85 gare e vinto uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana. Ibra is back!

