Fattore Ibrahimovic: ecco come cambierà il Milan con lo svedese

CALCIOMERCATO MILAN – Dando ormai certo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan, la Gazzetta dello Sport parla dei possibili cambiamenti che lo svedese porterà all’interno della squadra rossonera. Ovviamente l’attaccante avrà bisogno prima di trovare la condizione ottimale allenandosi a Milanello, ma poi toccherà a Stefano Pioli trovare il modo di inserirlo nella maniera giusta.

Il punto di riferimento continua a essere il 4-3-3, con Ibrahimovic che può agire da pivot che punta la porta avversaria e che allo stesso tempo apre spazi per i compagni: questo “schema” ha sempre funzionato, ma ovviamente ci vogliono gli interpreti giusti. A Parigi Zlatan era assistito da gente come Di Maria e Cavani, mentre al Milan lo aspettano Suso e Calhanoglu, due profili completamente diversi che tra l’altro attraversano un periodo delicato.

Una carta importante potrebbe essere quella di Rafael Leao, che agirebbe da mancino del tridente o da seconda punta, cosi come ha fatto Robinho nell’anno dell’ultimo scudetto rossonero.In questo caso Pioli potrebbe pensare anche al 4-4-2 o al 4-3-1-2 o addirittura al 3-4-1-2 nel caso in cui arrivasse Todibo. Diciamo che comunque, al di là degli schemi, Rafael Leao ha dimostrato troppe volte di essere svagato in campo, e dunque uno come Ibrahimovic può farlo crescere in fretta.

Ibrahimovic, inoltre, permette di esaltare le incursioni dei centrocampisti. Bonaventura con l’ex Manchester United potrebbe migliorare il rendimento in zona gol, lo stesso potrebbe succedere a uno tra Kessie e Paquetà sul centrodestra. A patto che il mercato non cambi tutto: l’ivoriano e il brasiliano, infatti, interessano a molti club, e dunque non è escluso che ci possa essere una cessione importante. Su Lucas c’è il Psg, con Leonardo che vuole a Parigi il calciatore che ha acquistato per conto del Milan solo un anno fa. Intanto ecco i dettagli del contratto di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

