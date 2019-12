Calciomercato Milan – Ibrahimovic, i dettagli del contratto

CALCIOMERCATO MILAN – Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è un nuovo giocatore del Milan. L’accordo ufficiale è fino al prossimo giugno, anche se ci sono ottime probabilità di continuare insieme anche nella prossima stagione.

All’inizio il prolungamento era legato ad obiettivi difficilmente raggiungibili (come la Champions), mentre adesso è adesso è collegato a raggiungimento di obiettivi personali come presenze, gol e gol decisivi: al di là comunque degli obiettivi da raggiungere, Ibrahimovic e il club rossonero continueranno a stare insieme se la cosa andrà bene. L’ingaggio? Tre milioni da qui a fine campionato e 4,5 fino all’estate del 2021. Si è trattato sulla durata del contratto, ma non sui soldi, cosi come viene fatto filtrare dal Milan. Intanto un grande ex rossonero dovrebbe tornare in Italia, continua a leggere >>>

