Calciomercato Milan – Ibrahimovic, tutti i numeri di maglia in carriera (FOTO)

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, si avvicina alla firma con il Milan, club per cui ha già giocato in carriera. Ma quale numero di maglia indosserà Ibrahimovic nella sua seconda esperienza rossonera? Andiamo a vedere, in questa gallery, tutti i numeri indossati dal fuoriclasse scandinavo squadra dopo squadra:

Ajax (2001-2004): numero 9

Juventus (2004-2006): numero 9

Inter (2006-2009): numero 8

Barcellona (2009-2010): numero 9

Milan (2010-2012): numero 11

PSG (2012-2013): numero 18

PSG (2013-2016): numero 10

Manchester United (2016-2017): numero 9

Manchester United (2017-2018): numero 10

Los Angeles Galaxy (2018 e 2019): numero 9

