Calciomercato Milan – Ibrahimovic ha gli occhi del Diavolo: ecco la foto

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, con l’ingaggio di Zlatan Ibrahimovic, non si porta a casa solo gol, assist e tanta personalità, ma anche maggiore visibilità. In Italia l’hashtag #Ibrahimovic è stato per ore la principale tendenza Twitter, mentre su Instagram lo svedese ha ben 40 milioni di followers (il profilo del Milan ne ha 6,7).

A proposito di Instagram, Ibrahimovic ha pubblicato pochi minuti fa una Stories in cui ha gli occhi rossoneri. Sembra chiaro e evidente il riferimento il Milan, che nelle ultime ore ha raggiunto l’accordo con l’attaccante: tre milioni da qui a fine stagione e 4,5 fino all’estate del 2021 in base al raggiungimento di alcuni obiettivi personali legati a presenze, gol e assist. Ecco la foto.

MA I TIFOSI SI CHIEDONO: "IBRAHIMOVIC QUANDO SARA' A MILANELLO? ECCO LA RISPOSTA

