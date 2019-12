VIDEO MILAN – Zlatan Ibrahimovic sarà un nuovo giocatore del Milan: lo sarà per i prossimi sei mesi e molto probabilmente anche per i successivi dodici. Per il fenomeno svedese si tratta di un ritorno, infatti era già stato in rossonero tra il 2010 e il 2012 con 56 gol in 85 gare: ecco la Top 5 delle reti segnate in quelle due stagioni scelta dalla redazione di ‘GazzettaTV‘.

