Calciomercato Milan – Di Marzio: “Ibrahimovic in Italia il 2 gennaio”

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘gianlucadimarzio.com‘, si continua in queste ore a lavorare ai dettagli del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan.

Dopo aver ottenuto il sì dello svedese ieri, infatti, il Milan e l’entourage del giocatore sono al lavoro per la definitiva fumata bianca. Ibrahimovic firmerà un contratto di 6 mesi, fino al 30 giugno 2020, con opzione di rinnovo legata al verificarsi di determinate condizioni.

Ibrahimovic sarebbe atteso in Italia il 2 gennaio 2020. Lunedì 30 dicembre, dunque, quando il Milan riprenderà gli allenamenti al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), dopo le vacanze natalizie, lo svedese non sarà alle dipendenze di Stefano Pioli.

Ibrahimovic ha dunque accettato la sfida rossonera: fattore determinante (non ne ha fatto una questione economica) nella scelta dello svedese, come si evince, l'opzione di rinnovo presente nel suo nuovo contratto legate al numero di presenze e di gol.

