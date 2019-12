Calciomercato Milan – Ibrahimovic, il conquistatore: ha vinto ovunque è andato

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, è ad un passo dal ritorno al Milan e per questo ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola ha ricordato, in un approfondimento a lui dedicato, quale scintillante e vincente carriera abbia avuto, finora, il fuoriclasse svedese.

Intanto, ad Ibrahimovic va riconosciuto il fatto di essere dominatore incontrastato dei campionati: in Italia, per esempio, ne ha vinti 2 con la Juventus (anche se poi sono stati revocati), 3 con l’Inter, uno con il Milan (stagione 2010-2011). La maglia del Diavolo è stata l’ultima, in Serie A, che Ibrahimovic ha ‘benedetto’ con il tricolore, che è stato anche l’ultimo Scudetto del Milan.

Ed in rossonero, in un biennio in cui ha giocato 85 gare, Ibrahimovic ha segnato ben 56 reti, alzando al cielo anche la Supercoppa Italiana e riuscendo a far vivere ad Antonio Nocerino la miglior stagione di sempre in carriera. Ma Ibrahimovic ha vinto, e tanto, anche all’estero: 2 campionati con l’Ajax, in Olanda, uno con il Barcellona, in Spagna, ben 4 con il PSG, in Francia.

Al Manchester United non è arrivato il titolo in Premier League, ma ha alzato 3 trofei, ovvero un Community Shield, una Coppa di Lega e l’Europa League. Con, in mezzo, non va dimenticato, un grave infortunio ai legamenti del ginocchio. Ma Ibrahimovic non si è dato per vinto e, negli ultimi due anni, negli Stati Uniti d’America con la maglia dei Los Angeles Galaxy, ha dimostrato di essere sempre uno dei più forti con 52 gol in 56 gare.

Non è arrivato il titolo della Major League Soccer, ma poco importa: lui, Los Angeles, l’ha conquistata comunque. Adesso Ibrahimovic farà ritorno nella ‘sua’ Milano e proverà, in rossonero, a vincere perlomeno la Coppa Italia in questa stagione e, chissà, lottare per obiettivi più alti nella prossima. Da un vincente come lui, in fin dei conti, ci si aspetta sempre che punti al massimo. In uscita dal Milan, invece, c’è Lucas Paquetá: per le ultime sul brasiliano, continua a leggere >>>

