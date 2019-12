Calciomercato Milan – Paqueta, continua la trattativa con il Psg

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, continua a tenere banco in casa Milan il futuro di Lucas Paqueta.

Il brasiliano, nell’ultimo periodo poco utilizzato da Stefano Pioli,potrebbe essere sacrificato in modo da permettere alla società di fare qualche colpo in entrata: come noto su di lui c’è il forte interessamento da parte del Psg di Leonardo, ma il Milan non ha intenzione di fare sconti. Per far muovere l’ex Flamengo servono almeno 30 milioni di euro. Intanto Ibrahimovic lancia un indizio social, continua a leggere >>>

