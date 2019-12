Calciomercato Milan – Ibrahimovic ha in pugno lo sconto fiscale

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, nella lunga partita che ha riportato Zlatan Ibrahimovic al Milan ha giocato un ruolo decisivo l’aspetto fiscale. Nell’intesa che sta per essere sottoscritta tra le parti, infatti, per la ‘rosea‘, ci sarebbe una finestra di due anni, cioè fino al 31 dicembre 2021.

Tutto è legato agli sconti previsti dal Decreto Crescita del Governo Conte, convertito in Legge il 29 giugno scorso. L’articolo 5 prevede la riduzione delle tasse del 50% per favorire l’approdo dei professionisti nel nostro Paese: l’ultima stesura ha aperto le porte anche gli sportivi. In estate ne hanno usufruito vari calciatori ed ora toccherà anche ad Ibrahimovic.

Il Milan, sin da subito, per lo svedese ha preventivato una spesa di 12 milioni di euro lordi per 18 mesi. Con il regime ‘normale’, Ibrahimovic intascherebbe, di fatto, la metà di quella cifra: 2 subito, da gennaio a giugno 2020, e 4 per il prossimo anno, l’intera stagione 2020-2021. In realtà, Ibrahimovic ed i suoi consulenti sperano di intascarne 7,5 nello stesso periodo: 3 subito, 4,5 l’anno prossimo.

Più, naturalmente, i bonus. Per fare in modo che tutto ciò si verifichi, però, ha ribadito ‘La Gazzetta dello Sport‘, è indispensabile dimostrare all’Agenzia delle Entrate che lo svedese abbia un rapporto di lavoro dipendente in Italia di almeno due anni solari continuativi. Ecco perché i vertici del Milan sarebbero pronti, per la ‘rosea‘, a rinnovare il contratto di Ibrahimovic anche per il 2022-2023, non più da calciatore bensì da dirigente.

Presto, al momento, per pensare al nuovo ruolo. Adesso parlerà il campo. Si può ipotizzare, però, che si vada verso un incarico di ambasciatore, anche se non è escluso che Ibrahimovic, in futuro, possa ricoprire ruoli più rappresentativi nel management rossonero. Intanto, Ibrahimovic, sui propri canali social, comincia a lanciare qualche indizio … continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android