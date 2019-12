Calciomercato Milan – Ibrahimovic, quale sarà il numero di maglia?

CALCIOMERCATO MILAN – Ormai non ci sono più dubbi. Zlatan Ibrahimovic a breve diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Milan.

Come viene riportato da Tuttosport, c’è grande entusiasmo tra i tifosi rossoneri per l’arrivo di svedese, ma in tanti si chiederà quale sarà il numero di maglia: in questo momento il 9, il 10 e l’11 sono rispettivamente occupati da Piatek, Calhanoglu e Fabio Borini, ma ovviamente il mercato potrebbe cambiare le cose.

L’indiziato numero uno a lasciare il club rossonero è proprio l’ex attaccante di Roma e Parma, e dunque, se lasciasse prima del 6 gennaio, Ibrahimovic potrebbe riavere il numero 11, così come accadde nella sua prima esperienza al Milan. Intanto sembra vicina la partenza di un centrocampista rossonero, continua a leggere >>>

