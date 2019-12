Calciomercato Milan – Forse già oggi l’ufficialità di Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘ si attende soltanto l’annuncio per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. L’attaccante svedese, classe 1981, ha fornito, questa mattina, un indizio sui propri canali social ufficiali, postando, in una storia su ‘Instagram‘, una sua foto con gli occhi rossi come il fuoco.

Un’allusione, ha sottolineato l’ANSA, della maglia che tornerà ad indossare. Ibrahimovic, già rossonero dal 2010 al 2012, è atteso a Milano nelle prossime ore e l’ufficialità del suo arrivo potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Per i dettagli del suo contratto, continua a leggere >>>

