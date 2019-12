ULTIME NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Ecco le sue parole affidate al sito rossonero: “Sto tornando in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi”. Intanto ecco il comunicato ufficiale per intero, continua a leggere >>>

