Ibrahimovic, il consiglio di ‘Sport Mediaset’: “Milan, dagli la numero 1”

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, è ad un passo dal ritorno al Milan, club in cui ha già giocato dal 2010 al 2012 e per cui aveva segnato 56 gol in 85 gare, vincendo uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana.

Ma quale numero di maglia prenderà Ibrahimovic nella sua seconda esperienza con il Diavolo? Può prendere il numero 9, il numero 10 o il numero 11, che ha già vestito nel suo biennio rossonero, ma, al momento, sono tutte maglie ‘occupate’, rispettivamente da Krzysztof Piatek, Hakan Çalhanoglu e Fabio Borini.

A meno che, dunque, qualcuno di questi non parta, per Ibrahimovic si prospetterebbe un altro numero di maglia. La redazione di ‘Sport Mediaset‘ ha lanciato una provocazione al Milan o, per meglio dire, fornito un consiglio al club di Via Aldo Rossi: quello di dare ad Ibrahimovic la maglia numero 1.

I portieri rossoneri, infatti, vestono il 25 (Pepe Reina), il 90 (Antonio Donnarumma) ed il 99 (Gigio Donnarumma): la numero 1 è libera e, qualora finisse sulle spalle di Ibrahimovic, per ‘Sport Mediaset‘ sarebbe una mossa degna della personalità, dominante, dell’attaccante svedese, nonché una mossa strategica dal punto di vista del marketing. Per l’Ibra-bis al Milan minuto per minuto, continua a leggere >>>

