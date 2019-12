Calciomercato Milan – Ibrahimovic non sarà a Milanello lunedì prossimo

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic nelle prossime ore sarà nuovamente un nuovo giocatore del Milan. Contrariamente a quanto si pensava in un primo momento, difficile che l’attaccante si presenti a Milanello lunedì prossimo, giorno della ripresa degli allenamenti, ma dovrebbe sbarcare a Milano per metà settimana e al centro sportivo subito dopo.

Ibrahimovic con ogni probabilità sarà convocato nella partita della Befana contro Sampdoria, ma è nella seconda metà di gennaio che sarà fisicamente pronto. Il 15 gennaio, cioè il giorno della partita di Coppa Italia contro la Spal, probabilmente sarà la prima occasione utile per vederlo nuovamente all’opera sul prato di San Siro. Intanto l’arrivo di Ibrahinovic può cambiare anche le gerarchie a centrocampo, continua a leggere >>>

