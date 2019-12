Calciomercato Milan – Questione centrocampo: come può cambiare a gennaio

Work in progress in casa Milan. Dopo l’anno solare chiuso con la sonora batosta contro l’Atalanta, il club rossonero è già al lavoro per sistemare una squadra che non riesce a fare il salto di qualità. Uno dei reparti su cui ci potrebbe esserci maggiore attenzione è sicuramente il centrocampo. Tra giocatori in partenza e trattative in corso, il reparto di metà campo potrebbe essere protagonista di una vera e propria rivoluzione. Ecco i temi nel dettaglio.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA