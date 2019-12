Gazzetta dello Sport, la prima pagina: “Arriva Ibrahimovic!”

CALCIOMERCATO MILAN –La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, mette in prima pagina il il ritorno ormai praticamente certo di Zlatan Ibrahimovic, che ha sciolto le ultime riserve.

In primo piano la foto dell’attaccante svedese, insieme al titolo: “ArriIbra!“. Ibrahimovic guadagnerà tre milioni di euro a qui a fine campionato e 4,5 fino all’estate del 2021. Si è trattato sulla durata del contratto, ma non sui soldi, cosi come viene fatto filtrare dal Milan. Intanto non si placano le voci di una possibile cessione della società, continua a leggere >>>

