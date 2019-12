Cessione Milan – Arnault vuole il club: due le questioni sul piatto

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Bernard Arnault, milionario francese proprietario del gruppo LVMH, è seriamente interessato a rilevare il Milan dal fondo Elliott Management Corporation.

Nella trattativa è stato chiamato in causa, come intermediario, anche Ariedo Braida, ex Barcellona, ma, soprattutto, ex direttore sportivo del Milan di Silvio Berlusconi. Due, però, sarebbero le questioni, piuttosto importanti, sul piatto e da chiarire.

La prima riguarda lo stadio in cui il Milan dovrà giocare nei prossimi anni. Arnault, infatti, vuole uno stadio di proprietà e non restare a ‘San Siro‘. La seconda riguarda la valutazione economica complessiva data al club di Via Aldo Rossi.

Mentre il magnate transalpino vorrebbe sborsare 950 milioni di euro per acquistare il Milan, il fondo Elliott avrebbe fissato il prezzo minimo in 1,2 miliardi di euro.

Mentre il magnate transalpino vorrebbe sborsare 950 milioni di euro per acquistare il Milan, il fondo Elliott avrebbe fissato il prezzo minimo in 1,2 miliardi di euro.

