Calciomercato Milan – Segnali positivi da Ibrahimovic: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, sconfitto 0-5 sul campo dell’Atalanta nell’ultima partita del 2019, ha bisogno di una scossa, di un progetto globale di rilancio. E, secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, l’uomo giusto affinché tutto questo si verifichi è Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante svedese, classe 1981, libero dopo due stagioni nella Major League Soccer statunitense con la maglia dei Los Angeles Galaxy, scioglierà le riserve nei prossimi giorni e dovrebbe rappresentare, per il Milan, il botto di fine anno. Sono molti, e positivi, infatti, i segnali che fanno pensare al sì di Ibrahimovic per il ritorno in rossonero.

Le indiscrezioni di chi gli sta vicino, oltretutto, lo spingono verso il Milan dopo il ‘no’ al Bologna, nonostante il corteggiamento dell’amico Sinisa Mihajlovic. Mentre, dinanzi l’offerta del Diavolo, Ibrahimovic non aveva mai chiuso di netto. L’obiettivo di Stefano Pioli, tecnico rossonero, è di averlo a disposizione lunedì 30 dicembre, a Milanello, quando riprenderanno gli allenamenti.

Elliott Management Corporation, fondo proprietario del Milan, è disponibile a fare uno strappo al suo ‘salary cap‘ (2,5 milioni di euro netti a stagione per i nuovi acquisti), proprio per venire incontro ad Ibrahimovic. Chi, però, dal Milan potrebbe andare via è Lucas Paquetá: per le ultime sul brasiliano, continua a leggere >>>

